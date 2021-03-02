В Украине вплотную взялись за "минёров": что им теперь грозит

2 марта в Верховной Раде Украины ужесточили наказание за ложные сообщения об угрозе безопасности граждан.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Верховной Рады.
Так, был принят проект №3911 согласно которому предусмотрено усиление уголовной ответственности за ведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, если они касаются ряда объектов:
Стоит напомнить, что 1 марта в Харькове был задержан мужчина, который многоразово отправлял анонимные ложные сообщения о минировании госучреждений города.
В то же время 28 февраля в Одессе "заминировали" Одесский морской торговый порт. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в полицию в 10:55.