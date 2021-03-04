Словацким дипломатам пришлось извиняться за неуместную шутку премьера об Украине

В правительстве Словакии принесли извинения украинской стороне за неудачную шутку премьер-министра Игоря Матовича про передачу России Закарпатья. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД республики Иван Корчок.

"Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - отметил словацкий политик.

Иван Корчок уточнил, что буквально несколько дней назад встречался в Киеве с главой украинского МИД. Дипломаты обсуждали дальнейшее развитие дружественных отношений между двумя странами.

Отметим, что скандал произошел в эфире Radio Expres. Во время обсуждения поставок в Словакию российской вакцины "Спутник-V". На вопрос журналистов о том, что Матович пообещал россиянам за вакцину после многонедельного переговорного процесса, премьер-министр ответил: "Закарпатскую Украину".

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее Словакия предложила Украине защитные маски, средства дезинфекции, одеяла и другое.