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Взял ответственность за аферу с госдолжностями: Зеленский подписал скандальный закон

Взял ответственность за аферу с госдолжностями: Зеленский подписал скандальный закон
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 марта, подписал закон, восстанавливающий конкурсы на должности государственной службы, снимающий ограничения на полномочия исполняющих обязанности министра или замминистра, а также отменяющий возможность увольнения чиновников категории "А" по политическим мотивам.

Информация о том, что Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", обнародована на сайте президента.

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Комментируя подписание этого закона, руководитель "Агентства международных исследований", политолог Игорь Соловей выразил убеждение, что Зеленский "взял на себя полную ответственность за аферу с госдолжностями".

"Во-первых, теперь и.о. министра имеет полноценные министерские полномочия (де-факто - министр), но он назначен не парламентом. То есть произошло усиление президентской вертикали (хотя куда уж больше), и игнорирование парламента", - пишет эксперт на своей странице в Telegram в четверг.

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Во-вторых, отмечает Соловей, закон о восстановлении конкурсов на госслужбы предусматривает невозможность увольнения государственных служащих категории "А" по политически мотивированным решениям.

"То есть сначала Зекоманда поувольняла предыдущих госслужащих категории "А" по политическим мотивам, порасставляла своих людей на должности, а теперь закрепила законом, чтобы преемники не трогали Зечиновников .... Такой простой шахер-махер", - подытожил политолог.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Закон, Афера, Госслужба, Владимир Зеленский, Игорь Соловей, президентская вертикаль.
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