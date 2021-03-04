Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку

Год назад, 4 марта, Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины, сменив на этом посту Алексея Гончарука, правительство которого продержалось чуть более полугода. Работу Кабмина Шмыгаля и его перспективы оценил для "Телеграфа" эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

"Это, наверное, единственное правительство, которое год проработало без утвержденной программы, – акцентирует эксперт. – О достижениях Кабмина Шмыгаля говорить точно не приходится. Разве что более-менее удалось удержать финансовую стабильность, гривна не рухнула, как это обычно бывало в кризисы. Но это, скорее, благодаря не Кабмину, а стараниям НБУ и западных партнеров, которые помогали деньгами".

Октисюк отмечает, что в личном плане Денис Шмыгаль проявил себя с лучшей стороны: не играл в политику, не демонстрировал открытых политических амбиций. Не было конфликтности в этом плане. Но по всем пунктам, имеющим отношение именно к работе правительства – провалы.

"Новые рабочие места, приватизация, вакцинация, карантинные мероприятия, тарифные моменты, коммуникация с обществом – везде полный завал. А распиаренной Большой стройкой не только не завели экономику, но и получили много обвинений в коррупции".

По мнению Анатолия Октисюка, Шмыгаля и его Кабмин точно будут менять. Но вряд ли в ближайшее время.

"Думаю, будут тянуть до осени. Именно тогда будет обострение политического цикла после летних каникул, будет новая тарифная волна. Скорее всего, смена правительства будет связана с переформатированием коалиции. А пока Кабмину Шмыгаля дадут еще собрать токсичности", – считает аналитик.

К слову, по мнению главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова, Дениса Шмыгаля отправят в отставку уже этой весной.

В свою очередь, политолог Кирилл Сазонов считает, что Шмыгаля сделают громоотводом.