Скачать
Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Банковские карты украинцев – под угрозой: какой способ кражи денег придумали мошенники и как не стать их жертвой
Банковские карты украинцев – под угрозой: какой способ кражи денег придумали мошенники и как не стать их жертвой
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку

Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку

Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку
16:13 Сегодня Телеграф

Год назад, 4 марта, Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины, сменив на этом посту Алексея Гончарука, правительство которого продержалось чуть более полугода. Работу Кабмина Шмыгаля и его перспективы оценил для "Телеграфа" эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

"Это, наверное, единственное правительство, которое год проработало без утвержденной программы, – акцентирует эксперт. – О достижениях Кабмина Шмыгаля говорить точно не приходится. Разве что более-менее удалось удержать финансовую стабильность, гривна не рухнула, как  это обычно бывало в кризисы. Но это, скорее, благодаря не Кабмину, а стараниям НБУ и западных партнеров, которые помогали деньгами".

Октисюк отмечает, что в личном плане Денис Шмыгаль проявил себя с лучшей стороны: не играл в политику, не демонстрировал открытых политических амбиций. Не было конфликтности в этом плане. Но по всем пунктам, имеющим отношение именно к работе правительства – провалы.

"Новые рабочие места, приватизация, вакцинация, карантинные мероприятия, тарифные моменты, коммуникация с обществом – везде полный завал. А распиаренной Большой стройкой не только не завели экономику, но и получили много обвинений в коррупции".

По мнению Анатолия Октисюка, Шмыгаля и его Кабмин точно будут менять. Но вряд ли в ближайшее время.

"Думаю, будут тянуть до осени. Именно тогда будет обострение политического цикла после летних каникул, будет новая тарифная волна. Скорее всего, смена правительства будет связана с переформатированием коалиции. А пока Кабмину Шмыгаля дадут еще собрать токсичности", – считает аналитик.

К слову, по мнению главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова, Дениса Шмыгаля отправят в отставку уже этой весной.

В свою очередь, политолог Кирилл Сазонов считает, что Шмыгаля сделают громоотводом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 344

Все по теме:

Кабмин, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Правительство Шмыгаля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не хотел идти в школу: убивший всю семью подросток сделал признание
02 "Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
03 "Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
04 "Власти ДНР" заявили о прекращении перемирия: почему так произошло и к чему готовиться Украине
05 Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
На Харьковщине мужчина держал в рабстве семь человек (фото)
На Харьковщине мужчина держал в рабстве семь человек (фото)
Уже 9 областей Украины находятся на пороге &quot;красной&quot; зоны эпидемиологической опасности
Уже 9 областей Украины находятся на пороге "красной" зоны эпидемиологической опасности
&quot;НеАнгелы&quot; распались: самые лучшие песни и клипы украинской поп-группы (видео)
"НеАнгелы" распались: самые лучшие песни и клипы украинской поп-группы (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь