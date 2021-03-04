Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона

Верховная Рада в четверг, 4 марта, отклонила проекты законов об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335 и №4335-1.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, на утреннем пленарном заседании депутаты рассмотрели и отклонили проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335, а также альтернативный №4335-1.

Несмотря на то, что председатель подкомитета Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Дануца довел до нардепов решение комитета, который рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №4335, а альтернативный проект №4335-1 – отклонить, по результатам голосования оба законопроекта были отклонены.

"Народные депутаты не поддержали связанные с предыдущими законопроекты о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона Украины "Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" №№4336 и 4336-1", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее против принятия данных законопроектов, а именно категорически против обращения короткоствольного оружия, выступили в МВД и Нацполиции Украины.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против обращения короткоствольного оружия. Это и позиция президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие", - отметил замминистра.

Геращенко отметил, что с 2021 года каждый, кто не имеет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, имеет право купить гладкоствольное ружье. А те, кому есть 25 и они не имеют проблем с законом, могут получить разрешение на нарезное оружие. "Этого вполне достаточно, чтобы защищать свое жилье", - сказал он.