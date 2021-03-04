В Германии закрывают счета российских пропагандистов: Захарова разразилась угрозами

С 31 мая в Германии собираются в банке Commerzbank закрыть счета российских пропагандистов, что работают в информационных агентствах Ruptly и Russia Today, главный редактор которого Маргарита Симоньян ранее предложила работу журналистам ZiK, 112 и NewsOne.

Об этом пишут "РИА Новости".

При этом, представитель МИД Мария Захарова устроила по этому поводу истерику, призвав "Берлин одуматься" в противном случае Москва примет жесткие ответные меры против немецких СМИ в России.

"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации", - заявила Захарова, отметив, что в России "правда не хотят" идти на ответные ограничения и попросила "не создавать прецедент и повод".

Как уточнила Захарова, кредитная организация формально обосновала это решение своим правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин".

Как сообщал "Телеграф", ранее владелец особняка, на которой жил Навальный во время лечения в Германии высмеял российских пропагандистов из-за их сюжета про его апартаменты.