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"Россия своих пропагандистов не бросает": Симоньян позвала на работу журналистов заблокированных каналов Медведчука

"Россия своих пропагандистов не бросает": Симоньян позвала на работу журналистов заблокированных каналов Медведчука
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Одна из самых известных российских пропагандисток и главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам, заблокированных в Украине телеканалов ZiK, 112 и NewsOne.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Twitter.

"Предлагаю работу всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство и разделяет нашу редакционную политику", — написала Симоньян.

Под постом появилось множество комментариев, пользователи предлагают Симоньян забрать всех пропагандистов, также их работодателей. :

"Россия своих пропагандистов не бросает. Забирайте их всех! Да побыстрее!"

"Маргарита, огромнейшее спасибо вам за помощь! Заберите, пожалуйста, также их работодателей. А если получится, то и самых упоротых зрителей. Мы будем счастливы".

"Маргарита скоро вам будут предлагать работу, что больше нравиться шить варежки или валенки ? В колонии для вас работа точно найдется."

Каналы Медведчука финансировали за счет продажи украинского угля - СМИ

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является близким соратником кума президента РФ Виктора Медведчука. Под санкции попали ряд телеканалов. В ночь на 3 февраля аннулировали лицензии телеканалам 112, NewsOne и ZIK.

Руководство каналов назвало санкции "политической расправой над неугодными СМИ".

Зеленский заявил, что решение о введении санкций против трех телеканалов было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности".

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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112, ЗИК, Newsone.
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