Украина планирует разрешить двойное гражданство: глава МИД рассказал подробности

В Украине планируют ввести гражданство сразу двух стран, но с определенными ограничениями для чиновников.

Об этом во время своего обращения 5 марта сообщил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Единственным исключением для предоставления двойного гражданства по мнению министра является Россия. Остальные дружественные страны, смогут оформить двойное гражданство с Украиной, но при некоторых критериях.

По словам министра, украинские чиновники не должны иметь двойного гражданства, чтобы не допустить злоупотреблений во власти.

Стоит напомнить, что украинский депутат 9 созыва от "Слуги народа" Богдан Яременко дал прогноз, того, когда в Украине примут закон о двойном гражданстве.