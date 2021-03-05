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Украина планирует разрешить двойное гражданство: глава МИД рассказал подробности

Украина планирует разрешить двойное гражданство: глава МИД рассказал подробности
Обновлено 14:04 Сегодня Телеграф

В Украине планируют ввести гражданство сразу двух стран, но с определенными ограничениями для чиновников.

Об этом во время своего обращения 5 марта сообщил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Единственным исключением для предоставления двойного гражданства по мнению министра является Россия. Остальные дружественные страны, смогут оформить двойное гражданство с Украиной, но при некоторых критериях.

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По словам министра, украинские чиновники не должны иметь двойного гражданства, чтобы не допустить злоупотреблений во власти.

Стоит напомнить, что украинский депутат 9 созыва от "Слуги народа" Богдан Яременко дал прогноз, того, когда в Украине примут закон о двойном гражданстве.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Гражданство.
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