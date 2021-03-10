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Москаль признался, как с него пытались "снять порчу" за три тысячи долларов

Москаль признался, как с него пытались "снять порчу" за три тысячи долларов
05:14 Сегодня Телеграф фото: 5 канал

Украинский политик, экс-глава Закарпатской и Луганской облгосадминистраций Геннадий Москаль, который ранее объяснил причину срыва перемирия на Донбассе, рассказал занятную историю, как ему предлагали свои услуги мольфары, но он отказался, не верит в такое.

Ею он поделился в эфире "Апостроф TV"

"Я в это не верю. Я работал на Закарпатье, там были люди, которые ездили в Тибет, привозили этих шаманов сюда, и ходили спрашивали, не хочу ли я, чтобы с меня сняли порчу. По три тысячи долларов. Слушайте, идут они в баню. Я в это абсолютно не верю", - сказал он.

По словам бывшего чиновника, шаманов привозили зачастую политики или экс-политики.

"Медведчук часто приезжал на отдых, и я его видел. И он говорит: "слышал, здесь есть какой-то шаман, мне предлагали за 10 тысяч". Я говорю, мне за три, но вы у нас олигарх. Он мне говорил, не он возил, а ему предлагали за 10 тысяч, чтобы его обкурили или бубнами. Этим шаманам надо было постоянно платить, поэтому эти политики уже начали искать клиентов", - рассказал схему, по которой работали вещуны, политик.

На вопрос журналиста могут ли нынешние политики обращаться к астрологам и гадалкам, Москаль отметил, что "нынешние к кому хотите могут обратиться".

"Это неадекватные люди. Они думают, что все проблемы в Украине кто-то решит. Ванги и Вольфа Мессинга пока на горизонте нет", - высказал мнение Москаль, добавив, что если мольфары существуют, то почему "не прогонят от Ивано-Франковской области коронавирус".

"Так где мольфары? Почему они не прогонят от Ивано-Франковской области коронавирус? Пусть прогонят. Пусть он идет на румынскую границу или на границу Львовской области, Закарпатья. Я не в том возрасте, чтобы верить в глупости. Это люди слабохарактерные, слабонервные могут в эту мольфарию верить", - резюмировал Москаль.

Ранее Москаль дал интервью "Телеграфу" про важнейшие события 2020 года, действия и перспективах Украины: "Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Ивано-Франковская область, Политики, Геннадий Москаль, Виктор Медведчук, Коронавирус, Знахари.
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