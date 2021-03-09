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Жителей Донбасса вербуют в наемники: что этому может и должна противопоставить Украина

Жителей Донбасса вербуют в наемники: что этому может и должна противопоставить Украина
17:08 Сегодня Телеграф

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что спецслужбы России вербуют жителей оккупированных территорий Донбасса в частные военные компании (ЧВК). После подготовки в РФ они якобы участвуют в боевых действиях во многих странах мира, в частности, в Ливии и Сирии. Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко рассказал "Телеграфу", о чём говорят подобные сведения и как должна действовать Украина.

"То, что у РФ есть ЧВК, причем не только Вагнера, а порядка десятка подобных компаний – известно давно. Московские, питерские – они работают по всему миру. И то, что наемников набирают, в том числе, из жителей оккупированной части Донбасса – секрет Полишинеля. Это лишь демонстрирует одну из целей, которые преследовала Москва, захватив часть Донетчины и Луганщина. Так она получила не только мощный рычаг влияния на Киев, но и резерв для своих вооруженных сил", – поясняет Павел Жовниренко.

По его словам, захватчики целенаправленно делают Донбасс непригодным для жизни.

"Добывающая промышленность неперспективна, переработку частично уничтожили (в том числе порезав на металлолом) или вывезли (особенно высокотехнологичное производство). А с населением что делать? Около 1,5-2 млн разъехались – в Украину, РФ, ЕС. При этом ОРДЛО на российских условиях Украина не забирает. Сама по себе территория РФ не нужна. Ей важнее выкачивать оттуда тех, кто может пополнить "славянский генофонд" самой России, где популяция населения резко падет. Переселить на Дальний Восток, в Сибирь, которые обезлюдели. Или вербовать в частные армии", – отмечает председатель правления Центра стратегических исследований.

Украине, по его мнению, в такой ситуации стоит активнее работать в информационном и практическом поле.

"В информационном – максимально доносить до западных партнеров сведения о том, что Россия творит на Донбассе. В том числе о вербовке жителей украинской территории для участия в ЧВК на стороне РФ. Рассказывать об убитой экологии, уничтоженном производстве, закрытых КПВВ. Показывать, что россияне специально разрушают регион, жителям которого остается или умирать там, или уезжать, – говорит Павел Жовниренко. – В практическом плане Украина должна заниматься не только обороной, но и активным противостоянием российской агрессии. Если Россия создает ЧВК, почему бы Украине не заняться этим же? Принять соответствующие законы, ориентируясь на лучшие мировые стандарты. Ведь во многих развитых странах Запада есть ЧВК – в Великобритании, США, Франции, Бельгии. Мы могли бы тоже это сделать и обкатывать наши ЧВК там, где находятся российские. Поскольку сейчас на Донбассе конфликт тлеющий, мы могли бы дать реальный бой россиянам в разных частях света. Что было бы полезно для обучения наших военных".

К слову, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Телеграфу", рассказал, чем занимаются ЧВК и в каком виде они существуют в Украине.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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РФ, Донбасс, Война на Донбассе, ЧВК Вагнера, ЧВК.
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