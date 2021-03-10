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"Включение США в переговоры по Донбассу ничего не даст, пока в них участвует Россия", - Сенченко

"Включение США в переговоры по Донбассу ничего не даст, пока в них участвует Россия", - Сенченко
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что россияне не позволят допустить Штаты в Нормандский формат. Но не исключает, что США могут присоединиться к переговорам по Донбассу в другом формате. Что это может быть за формат? Своим мнением с "Телеграфом" поделился нардеп V, VI и VII созывов, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

По его словам, нужно определиться, за что мы боремся, – за сохранение Нормандского формата и "Минских соглашений" или за возврат Крыма и Донбасса?

"Нормандский формат появился на смену Женевскому, в котором участвовали США. Европейцы тогда заявили, что конфликт происходит в Европе, и они, дескать, способны разобраться сами. Хотя на самом деле российская агрессия происходит по всему миру, и украинские события – лишь часть кремлевского сценария. При этом действия РФ не имеют ничего общего ни с интересами российского государства, ни с интересами российского народа. В их основе амбиции властелина России и его подельников, а также желание отвлечь подданных от внутренних проблем, порожденных тотальным разграблением страны, – подчеркивает Андрей Сенченко. – Так вот, в Женевском формате были и Штаты. Но бывший тогда президентом Обама, похоже, не особо настаивал на участии США в нем. Впрочем, важно даже не это, а наличие в переговорном процессе России – не как виновной стороны, а как "модератора", чуть ли не миротворца. Это, примерно, как если бы в Нюрнбергском процессе нацисты сидели в мантиях судей".

По мнению эксперта, нахождение страны-агрессора за переговорным столом дает России возможность рассказывать о некоем внутреннем конфликте в Украине и продолжать издеваться над нашей страной и нашими гражданами.

"При таком раскладе включение США в Нормандский формат ничего не даст. РФ будет и дальше устраивать демарши, нагло лгать в глаза, выдвигать условия, на которые агрессор не имеет права, срывать переговоры и т.д. Участие путинской России в качестве равноправного участника в любых переговорах по украинской проблеме априори перечеркивает какую-либо перспективу восстановления мира и возвращения наших территорий. Именно потому, что РФ является автором всех этих проблем и заинтересована в их дальнейшем усугублении", – подчеркивает Андрей Сенченко.

По его мнению, для реального решения проблем нужен формат, в котором все участники уважают суверенитет Украины и готовы помочь его восстановлению в полном объеме на всей территории нашей страны, включая Крым и Донбасс.

Андрей Сенченко поясняет: "Задача участников такого формата – совместно с Украиной выработать эффективные меры по принуждению агрессора к миру и освобождению всех без исключения оккупированных территорий. В результате такой совместной работы Кремль должен ставиться перед дилеммой – либо выполнение условий "коалиции за восстановление международного права и общепризнанных границ", либо разрушительные для режима санкции".

При этом бывший зампред Совмина АРК считает, что у Германии и Франции нет ни готовности, ни потенциала для оказания такого давления на Россию.

"И главное, эти страны, проявляя готовность помогать Украине, не считают себя чем-либо обязанными нашей стране, хотя на самом деле это не так, – отмечает Андрей Сенченко. – Иное дело – США и Великобритания. Они – страны-гаранты безопасности и территориальной целостности Украины в соответствии с Будапештским меморандумом. Именно поэтому не нужно выдумывать новый формат для участия США. Он уже существует – это "Будапешт". Только в этом формате Украина выступает в качестве "кредитора" и имеет полное право выдвигать условия. Только этот формат обладает потенциалом для невоенного принуждения России к миру и возврату наших территорий. Российская Федерация также является подписантом Будапештского меморандума, но, развязав войну против нашей страны, она, очевидно, утратила статус гаранта и не может принимать участие в этом формате в качестве равноправного участника. В то же время никто не освобождал РФ от обязательств уважать независимость, суверенитет и действующие границы Украины".

Что же касается наших европейских партнеров или – еще шире – всех стран НАТО, то Украина, по мнению Андрея Сенченко, должна регулярно напоминать, что все они стали выгодополучателями в результате присоединения нашей страны к Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Вследствие отказа Украины от третьего по мощности ядерного арсенала в мире, каждая страна НАТО сэкономила огромные средства на своих оборонных расходах. По самым скромным подсчетам, суммарная экономия всех стран блока за прошедшие годы превысила триллион долларов, – уверяет эксперт. – И еще об одном необходимо постоянно напоминать: наши солдаты ценой жизни защищают не только свою страну, но и восточный фланг НАТО, те самые ценности, о которых мы постоянно слышим из уст европейских лидеров".

Ранее Андрей Сенченко рассказал, что у Запада есть рычаг, чтобы поставить режим Путина на грань разрушения и заставить уйти из Крыма и Донбасса.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, Владимир Путин, Андрей Сенченко, Нормандский формат, Война на Донбассе.
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