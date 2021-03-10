В Кремле ответили по поводу возможной встречи Путина и Зеленского

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского теоретически возможна, однако для этого должны быть выполнены ранее достигнутые договоренности.

Об этом заявил в среду, 10 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российское издание "Известия".

"Вы знаете, что президент Путин никогда не опровергает априори какие-либо встречи, тем более, когда встречи могут быть результативными и принести пользу всем", — сказал Песков, добавив, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.

При этом он отметил, в данном случае подготовка заключается в выполнение достигнутых ранее договоренностей.

"В первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", — конкретизировал Песков.