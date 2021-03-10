Зеленский с Коломойским договорились: Рябошапка назвал свою причину увольнения с поста генпрокурора

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, который ранее публично назвал президента Владимира Зеленского "вруном", высказал предположение, что его уволили из-за договоренностей президента Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Бабель".

"Не должно быть так, как в прошлом году: Зеленский договорился с Коломойским - и нас всех уволили", - сказал экс-прокурор, косвенно указав на причины своего увольнения.

На утверждение журналиста, что США может быть выгодно, чтобы Рябошапка стал генпрокурором, тот ответил, что на эту должность назначает президент с согласия парламента.

"Вряд ли они (США, - Авт.) будут публично поддерживать какую-то кандидатуру. По Коломойскому мы действительно сотрудничали с НАБУ и американскими правоохранительными органами", - сказал Рябошапка.

Вместе с тем он не исключает, что мог бы вернуться на пост генпрокурора и своей задачей в данном случае видит окончание начатой ранее реформы.

Как сообщал "Телеграф", ранее Рябошапка объяснил, почему задержал Андрея Антоненко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.