Украине пора получить награду за отказ от ядерного оружия: стало известно, кто ей в этом может помочь

Народный депутат V, VI и VII созывов, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассказал "Телеграфу", почему Украине важно проводить сильную дипломатию, в рамках которой – требовать соблюдения гарантий от участников Будапештского меморандума. Того самого, после подписания которого в 1994 году Украина осталась без ядерного вооружения под, как оказалось, сомнительные гарантии нашей территориальной целостности.

Андрей Сенченко подчеркивает, что нам давно пора переходить от дипломатии заискивания, начавшейся с подписания "Минских соглашений", к сильной дипломатии. Последняя может и должна быть основана на историческом вкладе нашей страны в ядерное разоружение планеты, на осознании роли Украины в защите цивилизованного мира от путинской агрессии и на поддержке украинским народом таких действий власти.

Он напоминает, что в конце октября прошедшего года, одновременно с местными выборами, проходил президентский опрос касательно необходимости на международном уровне поднять вопрос выполнения обязательств странами-гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму (прежде всего – США, Великобритания). И подавляющее большинство украинцев (74,2% опрошенных) поддержали необходимость активизации усилий в этом направлении.

Эксперт считает, что Украина имеет очевидное право требовать соблюдения гарантий после отказа от ядерного оружия.

"Прошла инаугурация нового президента США. Из уст Джозефа Байдена прозвучали заявления о возврате США во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское климатическое соглашение. Штаты начинают оживать, участвовать в решении мировых проблем. И одна из задач, которую обозначил Байден, – снижение угрозы ядерной войны в мире. И это отличная возможность для украинской власти напомнить, что именно мы сделали беспрецедентный шаг, отказавшись от ядерного оружия. Это повод призвать гарантов к выполнению своих обязательств, и возможность активизировать работу в этом формате", – уверен глава ВОД "Сила права".

Сенченко уверен, что Украине давно пора заявить, чего она ждет от гарантов Будапештского меморандума. По его мнению, речь должна идти:

1. О доведении антироссийских санкций до уровня, достаточного для того, чтобы Путин убрался из Крыма и Донбасса.

"Даже угроза реального введения мирового эмбарго на покупку российской нефти может стать "отрезвляющим душем" для путинского режима", – отмечает эксперт.

2. О совершенно иного масштаба и содержания военно-технической помощи, сопоставимой по объемам с экономическим эффектом, полученным Западом от украинского решения об отказе от ядерного оружия.

"И здесь подразумеваются не продажи оружия и кредиты, а именно массированная помощь по возрождению украинского флота, созданию надежной системы ПВО и существенному повышению боеспособности сухопутной составляющей ВСУ. В том, чтобы украинская армия стала сильнее, заинтересованы не только мы, но и все страны НАТО, стоящие за спиной украинских солдат", – подчеркивает Андрей Сенченко.

3. Руководство Украины должно настаивать на помощи стран-гарантов в получении от РФ компенсации ущерба, нанесенного украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству.

"И, безусловно, в первую очередь, речь должна идти о выплатах семьям погибших, раненым, вынужденным переселенцам, гражданам, потерявшим имущество на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а также незаконно лишенным свободы. Всем им нанесен колоссальный ущерб. И мировое сообщество должно помочь Украине добиться справедливости", – уверен эксперт.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия.