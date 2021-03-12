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"И Россия, и Украина защитили свои интересы": в сети вспомнили, как Порошенко в 2010 году поддерживал "Харьковские соглашения" (видео)

"И Россия, и Украина защитили свои интересы": в сети вспомнили, как Порошенко в 2010 году поддерживал "Харьковские соглашения" (видео)
14:49 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В сети вспомнили, как пятый украинский президент Петр Порошенко поддержал "Харьковские соглашения".

Об этом сообщили на YouTube-канале "В Украине", выложив ролик с интервью Порошенко Мустафе Найему.

По его словам, и России и Украине нужно было найти взаимоприемлемый вариант для урегулирования формулы международных расчетов цен на газ, и с другой стороны не создать прецедент для других стран. Поскольку в таком бы случае перед РФ бы поставили вопрос о снижении цены на газ.

На фразу Найема о том, что РФ защитила свои интересы Порошенко ответил, что "Нет! Защитили и Россия и Украина".

Со слов экс-президента в Украине нашли формулу по которой было возможно резко изменить цену на газ, а РФ сделала это объяснив своему населению почему украинцы пошли на такие экономические потери, "хотя я этих потерь там не вижу", - отметил Порошенко. При этом, по его мнению РФ нужно было очень мастерски не создать прецедента для других стран, почему они не могут снизить стоимость газа для себя в отличии от Украины.

Стоит отметить, что после принятия Украиной в 2010 году Харьковских соглашений, Россия начала усиливать свое военное присутствие, а также завозить свою технику в Крым.

Напомним, что 11 марта в украинском СНБО приняли проект по деоккупации и реинтеграции оккупированного РФ Крымского полуострова.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Петр Порошенко.
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