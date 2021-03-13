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Литвин попытался оправдаться за ратификацию "Харьковских соглашений"

Литвин попытался оправдаться за ратификацию "Харьковских соглашений"
08:45 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что экс-президент Виктор Янукович был вынужден подписать, а Верховная Рада - ратифицировать так называемые "Харьковские соглашения", по которым сейчас СБУ ведет уголовное дело.

Об этом экс-спикер парламента заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Литвина, не приняв тогда этого решения, украинская экономика рухнула бы от неподъемной цены на газ: "Это была абсолютная безысходность. Когда выступает премьер-министр, министр иностранных дел, министр экономики, министр финансов и доказывают, что Украина упадет, потому что цены этой не выдержат за энергоносителями, и нам нужно принять это унизительное, возможно, решение, но выхода другого нет".

 Выступление Владимира Литвина смотрите на 55 минуте видео:

Также политик сообщил, 16 голосов для ратификации Харьковских соглашений парламентом дали представители оппозиции: "Если бы 16 голосов не дали представители оппозиции, то пропрезидентская или правящая коалиция имела бы всего-навсего 220 голосов. Потому что каждый знал своих депутатов. Потому что когда эта проблема была решена тем способом, которым она была решена, сразу все разбежались и успокоились. Считали, что они свою миссию выполнили".

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что сейчас тогдашние нардепы вообще открещиваются от голосования и СБУ проверит, не получил ли кто-то из тогдашних депутатов взятку за то, что поддержал "харьковские соглашения".

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Справка.В 2010 году президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Крыму. Фактически это означало сдачу полуострова в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ. За что Москва давала Киеву сидку на газ в размере 30%.

27 апреля 2010 года в парламенте ратифицировали так называемые "Харьковские соглашения". Это заседание Рады стало одним из самых скандальных в украинской истории.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Владимир Литвин, Крым, СНБО, "Харьковские соглашения".
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