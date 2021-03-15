"Слуга народа" ужесточает допуск для журналистов: что известно

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" собираются принять новую форму аккредитации для СМИ на все события партии и фракции. Процесс оформления будет иметь подобие с аккредитацией в парламент страны.

Об этом журналистам telegram-канала "PavlovskyNEWS" рассказал глава партии Александр Корниенко.

Для работников СМИ введут именные пропускные карточки, которые будут выдаваться в редакцию. Исключение составят видеооператоры телеканалов. Процедура оформления журналистов займет несколько недель.

А вот про фрилансерам и блогерам будет приниматься отдельное решение. По словам нардепа, каждое СМИ должно будет подготовить целый перечень документов, указывающих на принадлежность структуры к медиа. Также на журналистов должны быть подготовлены резюме.

"Для журналистов такое нововведение упростит процесс аккредитации на каждое событие, а "слугам" оно позволит понять, кто является журналистом, а кто партийным деятелем. Запрещённые и санкционные каналы аккредитацию не получат", - объяснил нардеп.

Напомним, 28 октября, стало известно о решении Комитета по вопросам свободы слова ВР Украины лишить аккредитации ряд украинских СМИ. В их числе интернет-издание Слідство.Інфо.