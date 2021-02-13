Журналисты каналов Медведчука теперь не смогут работать в Раде: принято решение

Журналистам заблокированных решений Совета национальной безопасности и обороны Украины телеканалов "112 Украина" Newsone и ZIK отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде заявляет народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский.

«У медведчуковских помоек забрали аккредитацию после ведения журналистской деятельности в стенах Верховной Рады!» - написал нардеп на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу, 13 февраля, утром.

Сесте с тем, Лозинский отметил, тт три упомянутых телеканала - "это не последние диверсионные СМИ в Украине".

«Чо начало уже неплохое», - добавил парламентарий.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал введение новых санкций , и добавил, что под ними действие попадут и народные депутаты.

В пятницу, 12 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО начать подготовку к заседанию Совета, которое состоится в пятницу, 19 февраля, и по факту часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме.

Утром 13 февраля в Офисе Украины согласно этому заявили, что президента национальной безопасности государства требуют обязательных жестких решений .