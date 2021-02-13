Скачать
Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему пользоваться Viber и Telegram опасно?
Почему пользоваться Viber и Telegram опасно?
Дождутся ли пенсии те, кому сейчас 30? Показательные данные и инфографика
Дождутся ли пенсии те, кому сейчас 30? Показательные данные и инфографика
Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин
Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин
Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч: данные на 13 февраля
Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч: данные на 13 февраля

Журналисты каналов Медведчука теперь не смогут работать в Раде: принято решение

Журналисты каналов Медведчука теперь не смогут работать в Раде: принято решение
10:48 Сегодня Телеграф

Журналистам заблокированных решений Совета национальной безопасности и обороны Украины телеканалов  "112 Украина" Newsone и ZIK отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде заявляет народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский.

«У медведчуковских помоек забрали аккредитацию после ведения журналистской деятельности в стенах Верховной Рады!» - написал нардеп на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу, 13 февраля, утром.

Маналы Медведчука финансировали за счет продажи украинского угля - СМИ

Сесте с тем, Лозинский отметил, тт три упомянутых телеканала - "это не последние диверсионные СМИ в Украине".

«Чо начало уже неплохое», - добавил парламентарий.

"Яоссия своих вропагандистов не бросает": Симоньян позвала на работу журналистов заблокированных каналов Медв

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал введение новых санкций , и добавил, что под ними действие попадут и народные депутаты.

В пятницу, 12 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО начать подготовку к заседанию Совета, которое состоится в пятницу, 19 февраля, и по факту часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме.

Утром 13 февраля в Офисе Украины согласно этому заявили, что президента национальной безопасности государства требуют обязательных жестких решений .

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 1,077

Все по теме:

Верховная Рада, Журналисты, Аккредитация, Телеканалы Медведчука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
02 Не осталось ни капли воды: в Крыму пересохла река (фото)
03 Китайский зонд прислал новые снимки орбиты Марса
04 У Зеленского намекнули, зачем президент собирает полусекретное заседание СНБО
05 Зеленский собирает новое заседание СНБО: первые детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снегопады и гололед: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 13 февраля
Снегопады и гололед: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 13 февраля
Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить, но США могут помочь
Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить, но США могут помочь
Скандал вокруг детского стоматолога в Ровно: известный врач призвал не судить женщину по коротким видео
Скандал вокруг детского стоматолога в Ровно: известный врач призвал не судить женщину по коротким видео
&quot;Меньше конкурентов&quot;: Остапчук ответил, собирается ли он идти в политику
"Меньше конкурентов": Остапчук ответил, собирается ли он идти в политику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь