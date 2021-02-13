Скачать
Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему пользоваться Viber и Telegram опасно?
Почему пользоваться Viber и Telegram опасно?
Дождутся ли пенсии те, кому сейчас 30? Показательные данные и инфографика
Дождутся ли пенсии те, кому сейчас 30? Показательные данные и инфографика
Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин
Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин
Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч: данные на 13 февраля
Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч: данные на 13 февраля

У Зеленского намекнули, зачем президент собирает полусекретное заседание СНБО

У Зеленского намекнули, зачем президент собирает полусекретное заседание СНБО
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны страны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое состоится в пятницу, 19 февраля, и на котором часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме.

В Офисе президента в своем телеграм-канале в субботу, 13 февраля, по этому поводу заявили, что угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством.

"Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии", - говорится в сообщении.

В ОПУ подчеркнули, что решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины "на данном этапе развития нашего государства".

Согласно сообщению, заседание СНБО Украины 19 февраля будет проходить в помещении Офиса президента на улице Банковой,11 в Киеве.

Накануне вечером о том, что Зеленский поручил Данилову начать подготовку к заседанию Совета нацбезопасности и обороны, которое состоится 19 февраля, сообщили в СНБО. 

Как сообщалось, после предыдущего заседания СНБО, которое состоялось 2 февраля, были введены санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака, что привело к закрытию ряда пророссийских телеканалов.  

6 февраля секретарь СНБО Данилов заявил, что такие акции не будут разовыми и пообещал новые санкции. Помимо того, по его словам, в список попадут и некоторые действующие украинские парламентарии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 2,228

Все по теме:

Заседание, СНБО, Владимир Зеленский, Алексей Данилов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
02 Не осталось ни капли воды: в Крыму пересохла река (фото)
03 Китайский зонд прислал новые снимки орбиты Марса
04 Зеленский собирает новое заседание СНБО: первые детали
05 Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снегопады и гололед: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 13 февраля
Снегопады и гололед: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 13 февраля
Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить, но США могут помочь
Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить, но США могут помочь
Скандал вокруг детского стоматолога в Ровно: известный врач призвал не судить женщину по коротким видео
Скандал вокруг детского стоматолога в Ровно: известный врач призвал не судить женщину по коротким видео
Дарья Петрожицкая потеряла ребенка: звезда сериала &quot;Папик&quot; раскрыла интимные детали
Дарья Петрожицкая потеряла ребенка: звезда сериала "Папик" раскрыла интимные детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь