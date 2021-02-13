У Зеленского намекнули, зачем президент собирает полусекретное заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны страны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое состоится в пятницу, 19 февраля, и на котором часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме.

В Офисе президента в своем телеграм-канале в субботу, 13 февраля, по этому поводу заявили, что угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством.

"Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии", - говорится в сообщении.

В ОПУ подчеркнули, что решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины "на данном этапе развития нашего государства".

Согласно сообщению, заседание СНБО Украины 19 февраля будет проходить в помещении Офиса президента на улице Банковой,11 в Киеве.

Накануне вечером о том, что Зеленский поручил Данилову начать подготовку к заседанию Совета нацбезопасности и обороны, которое состоится 19 февраля, сообщили в СНБО.

Как сообщалось, после предыдущего заседания СНБО, которое состоялось 2 февраля, были введены санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака, что привело к закрытию ряда пророссийских телеканалов.

6 февраля секретарь СНБО Данилов заявил, что такие акции не будут разовыми и пообещал новые санкции. Помимо того, по его словам, в список попадут и некоторые действующие украинские парламентарии.