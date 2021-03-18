Медведчук и Марченко модернизируют свой завод в РФ: хотят сделать его прибыльнее (расследование)

Компания жены главы ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко "НЗНП Инжиниринг" подписала договор с НИИ нефти и газа "Петон" о запуске возведения третьей и четвертой части завода нефтепродуктов в Новошахтинске, который также частично принадлежит Марченко и попадает под санкции Украины.

Об этом сообщили в НИПИ НГ "Петон", об этом также говорится в расследовании "Радио свободы".

Согласно предоставленной информации, сам комплекс производящий бензины, включает секцию гидроочистки нефти, секцию "Пенекс" и секцию каталитического риформинга и предназначается для создания бензинов для автомобилей, которые соответствуют эко-требованиям "Euro-5". При этом срок сдачи постройки запланирован на декабрь 2023 года.

Стоит напомнить, что 20 февраля украинским президентом Владимиром Зеленским был введен ряд санкций против Виктора Медведчука, а также его супруги. После чего, по состоянию на 1 марта популярность Марченко и Медведчука в Украине заметно выросла.