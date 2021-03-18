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В Украине хотят привлечь к уголовной ответственности фанатов "русского мира"

В Украине хотят привлечь к уголовной ответственности фанатов "русского мира"
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В четверг, 17 марта на сайте Верховной рады Украины зарегистрировали проект закона, который устанавливает уголовную ответственность за пропаганду идеологии "русского мира".

Об этом проинформировали на сайте ВР.

Проект номер 5259 был зарегистрирован на 5 сессии 9 созыва.

Инициаторами проекта были: нардеп Дунда Олег Андреевич и Алексийчук Александр Васильевич.

Так, 18 марта проект закона был направлен на рассмотрение Комитета Верховной рады. 

Стоит напомнить, что 17 марта замглавы комитета экономического развития Роксолана Пидласа сообщила, что на этой неделе планируется внеочередное заседание ВР, причиной которого будут поправки к земельной реформе.

Ранее, 4 марта депутата облсовета Харькова состоявшего в "Европейской Солидарности" Александра Дорошенко, попавшего накануне в скандал из-за выступления на языке "агрессора", исключили из фракции.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Украина.
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