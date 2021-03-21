Стало известно, как у Зеленского восприняли погромы ОП

Акция сторонников активиста Сергея Стерненко 20 марта была попыткой провокации правоохранителей.

Такое мнение в комментарии "Украинской Правде" в воскресенье, 21 марта озвучил советник Андрея Ермака Михаил Подоляк.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствованию протестов, и пообещал убрать вскоре последствия вандализма.

Он отметил, что "разбитое стекло" и "надписи со стен", - приведут в порядок, так же как и следы от взрывчатых веществ. Однако, данным поступком активисты поставили себя в роль нарушителей и провокаторов, что уже нельзя исправить.

Стоит напомнить, что после попытки штурма ОП сторонниками осужденного активиста Сергея Стерненко 20 марта их действия встретили негодованием в сети.