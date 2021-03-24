Генерал объяснил нападки Путина на Украину: "Соседи всегда были для России рабами или врагами"

Бывшие имперские державы, в числе которых и Россия во главе с президентом Владимиром Путиным, пытаются вернуть некогда подконтрольные территории - этим и можно объяснить появление все новых очагов противостояния в мире.

Об этом в интервью "Телеграфу" высказался ветеран украинской внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, нарастание конфронтации между разными странами происходит в очередной фазе межцивилизационного противостояния, поскольку бывшие империи пытаются вернуть "колонии" обратно.

"Россия вместе с другими бывшими имперскими державами – Турцией, Великобританией, Францией – в этом ряду. Соседи всегда были для России или рабами, или врагами. И события уже новой истории – Приднестровье, Ичкерия, Грузия, Украина – явное тому подтверждение", - подчеркивает Богдан.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан.