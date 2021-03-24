Не исключена угроза вторжения: Украина перебросила ПВО на границу с Беларусью (фото)

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00:39 Сегодня Телеграф

Воздушные силы Вооруженных сил Украины усиливают защиту воздушного пространства Украинского государства на северо-западном направлении.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно информации, дивизион Львовского имени гетмана Ивана Выговского впервые заступил на боевое дежурство в системе ПВО государства в новом секторе ответственности на Волыни.

"Сегодня зенитные ракетные войска усиливают свой боевой потенциал, наращивают боевые способности по всей территории государства, в том числе, и на северо-западном направлении", - отметил офицер управления ЗРВ подполковник Денис Изосимов.

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В Командовании ВС ВСУ отметили, что дежурные силы круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства, контролируя воздушные цели как в воздушном пространстве страны, так и за ее пределами: ежедневно к несению боевого дежурства привлекается более 1000 военнослужащих Воздушных сил.

Вместе с тем, украинское интернет-издание "Defense Express" предположило, что действия Воздушных сил вс Украины являЮтся ответом на шаги военно-политического руководства Беларуси, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Украинского государства.

Как сообщалось, в начале марта Александр Лукашенко предложил РФ разместить свои самолеты на авибазах в Беларуси.

Как рассказал "Телеграфу" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, россияне сосредоточили серьезные силы у своих границ с Украиной, а теперь еще угрожают нам со стороны Беларуси.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Беларусь, ПВО, Волынь, Воздушные Силы, Дежурство, Дивизион.
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