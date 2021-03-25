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"Холодная война" уже идет: генерал рассказал, как можно остановить Россию

"Холодная война" уже идет: генерал рассказал, как можно остановить Россию
06:27 Сегодня Телеграф

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что "холодная война" на мировой геополитической "арене" уже идет, причем гонка вооружений уже крайне заметна, особенно в ядерной сфере.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

"И РФ, и США усовершенствуют свой ядерный потенциал, особенно касательно вооружения военно-морских сил. А в обновленной военной стратегии Великобритании прописано увеличение ядерного потенциала на 40% – до 260 единиц ядерных боеголовок", - привел цифры в подтверждение этих слов Богдан.

По его словам, таким образом повторяется стратегия, которая была применена Западом относительно СССР.

"И эта борьба, когда будут применяться все более жесткие санкции, особенно касательно импорта-экспорта технологий, может привести к ослаблению путинского режима", - уверен генерал-лейтенант.

По мнению Богдана, внутри России уже растет социальное напряжение, а Кремль отвечает на это усилением репрессий, отправкой Навального в колонию, придушением акций в его защиту, да и вообще любого инакомыслия.

"Оно не просто преследуется, оно – уничтожается. Политковская, Немцов, Навальный – лишь наиболее громкие имена. А сколько тех, о ком мы не знаем? Всё это доказывает, что путинская Россия – не просто авторитарная страна, но, по сути, фашистская держава. И ей можно и нужно давать отпор. Московия как правонаследница Золотой Орды, а не Киевской Руси, имеет черты характерные для ордынской психологии. И пока не получит удар в морду – не остановится. И мировое сообщество, похоже, начало понимать, что нельзя уже обойтись без более жестких мер", - резюмировал эксперт.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 325

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Украина, Россия, Крым, Донбасс, Холодная война.
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