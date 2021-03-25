Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание: раскрыта повестка

На вторник, 30 марта, запланировано два внеочередных заседания Верховной Рады: одно инициируют народные депутаты, а другое – президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов.

По его словам, на заседании, которое будут инициировать более 150 народных депутатов, планируется:

- рассмотреть проект постановления об осуждении событий на Банковой (5295) вместе с отчетами по этому поводу руководителей СБУ, Нацполиции и ГБР;

- прекратить депутатские полномочия Игоря Колыхаева (ныне мэр Херсона, 4447) и Александра Скичко (ныне глава Черкасской ОГА, 5012)

- назначить выборы мэра Харькова на 31 октября (5292) и Шегинивского сельского головы (Львовская обл., 5291).

На внеочередном заседании, что будет инициировать президент, должны рассмотреть законопроекты:

- о восстановлении большой приватизации (4543, 2-е чтение) и о перечне объектов, не подлежащих приватизации (4020, 1-е чтение);

- о легализации (амнистии) капиталов (5153-5155, 1-е чтение);

- о новом порядке получения научных степеней (4667-1, 2-е чтение);

- о совершенствовании получения пакета малыша (5064, 1-е чтение);

- об усилении ответственности за нарушение порядка самоизоляции (4540, 1-е чтение);

- об усилении ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности (3931 и 4157, 2-е чтение).

"Если будет согласие всех фракций/групп, сможем рассмотреть в первом чтении президентский законопроект 5300 о помощи ФОПам и работникам при усилении карантина от государства 8 тыс. грн и возможность выделения дополнительной помощи от местных властей", - добавил нардеп от "Слуги народа".

Как сообщалось, "Слуги народа" собрались провести внеочередное заседание Рады, несмотря на карантин.