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Четверг, 25.03.2021
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Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание: раскрыта повестка

Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание: раскрыта повестка
10:59 Сегодня Телеграф Украинские новости

На вторник, 30 марта, запланировано два внеочередных заседания Верховной Рады: одно инициируют народные депутаты, а другое – президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов.

По его словам, на заседании, которое будут инициировать более 150 народных депутатов, планируется:

  • - рассмотреть проект постановления об осуждении событий на Банковой (5295) вместе с отчетами по этому поводу руководителей СБУ, Нацполиции и ГБР;
  • - прекратить депутатские полномочия Игоря Колыхаева (ныне мэр Херсона, 4447) и Александра Скичко (ныне глава Черкасской ОГА, 5012)
  • - назначить выборы мэра Харькова на 31 октября (5292) и Шегинивского сельского головы (Львовская обл., 5291).

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На внеочередном заседании, что будет инициировать президент, должны рассмотреть законопроекты:

  • - о восстановлении большой приватизации (4543, 2-е чтение) и о перечне объектов, не подлежащих приватизации (4020, 1-е чтение);
  • - о легализации (амнистии) капиталов (5153-5155, 1-е чтение);
  • - о новом порядке получения научных степеней (4667-1, 2-е чтение);
  • - о совершенствовании получения пакета малыша (5064, 1-е чтение);
  • - об усилении ответственности за нарушение порядка самоизоляции (4540, 1-е чтение);
  • - об усилении ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности (3931 и 4157, 2-е чтение).

"Если будет согласие всех фракций/групп, сможем рассмотреть в первом чтении президентский законопроект 5300 о помощи ФОПам и работникам при усилении карантина от государства 8 тыс. грн и возможность выделения дополнительной помощи от местных властей", - добавил нардеп от "Слуги народа".

Как сообщалось, "Слуги народа" собрались провести внеочередное заседание Рады, несмотря на карантин.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 152

Все по теме:

Верховная Рада, Павел Фролов, Повестка, Внеочередное заседание.
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