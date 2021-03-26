Переманивал моряков деньгами и угрозами: Украина объявила подозрение топ-чину флота РФ

Заместителя командира Черноморского флота РФ обвиняют в открытом и дерзком подстрекательстве военнослужащих и руководящий состав штаба Командования ВМС ВСУ к государственной измене и переходу на сторону российских оккупантов во время аннексии Крыма.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

В качестве "плюшек" за измену присяге, топ-чиновник флота РФ предлагал молниеносный рост зарплат и взлет по карьерной лестнице, а также угрожал насилием, пытками и оружием.

Кроме того, заместитель командующего флота проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте ЧФ РФ, принуждая к госизмене разными способами.

Эти события происходили с 20 по 25 марта семь лет назад, во время активной фазы оккупации Крыма.

Как сообщал "Телеграф", ранее жители аннексированного Крыма поставили на место российских пропагандистов, устроивших прямой эфир к годовщине оккупации полуострова Россией, признанием про лучшую жизнь до аннексии.