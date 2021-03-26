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Переманивал моряков деньгами и угрозами: Украина объявила подозрение топ-чину флота РФ

Переманивал моряков деньгами и угрозами: Украина объявила подозрение топ-чину флота РФ
12:37 Сегодня Телеграф

Заместителя командира Черноморского флота РФ обвиняют в открытом и дерзком подстрекательстве военнослужащих и руководящий состав штаба Командования ВМС ВСУ к государственной измене и переходу на сторону российских оккупантов во время аннексии Крыма.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

В качестве "плюшек" за измену присяге,  топ-чиновник флота РФ предлагал молниеносный рост зарплат и взлет по карьерной лестнице, а также угрожал насилием, пытками и оружием.

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Кроме того, заместитель командующего флота проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте ЧФ РФ, принуждая  к госизмене разными способами.

Эти события происходили с 20 по 25 марта семь лет назад, во время активной фазы оккупации Крыма.

Как сообщал "Телеграф", ранее жители аннексированного Крыма поставили на место российских пропагандистов, устроивших прямой эфир к годовщине оккупации полуострова Россией, признанием про лучшую жизнь до аннексии.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 280

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Крым, Госизмена, Аннексия Крыма.
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