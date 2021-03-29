Россия назвала Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом": появилась реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины назвали манипулятивной деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве, который является филиалом российского Госагенства "Россотрудничество", а также организованное им 9 марта мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

Об этом заявили в МИД Украины в ответ на запрос "Радио Свобода", опубликованный утром в понедельник, 29 марта.

"В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т. Г. Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Т.Г.Шевченко", - говорится в комментарии МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Российский центр науки и культуры в Киеве - это единственное в Украине государственное учреждение РФ с функциями культурного представительства. И, согласно договору между Кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров от 27.02.1998, в Москве создан и функционирует Национальный культурный центр Украины.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины, отвечая на запрос "Радио Свобода" рассказали, что рассмотрят вопрос о прекращении деятельности Российским центром науки и культуры работы в Киеве, если поступит соответствующее представление от "президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы".

"Радио Свобода" напоминает, что Российский центр культуры и науки совместно с российским агентством "Россотрудничество", признанного Европейским парламентом в 2016 году как пропагандистское, анонсировали 9 марта мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

Как сообщалось, к 8 марта на Международный женский день "Укрпоштой" были выпущены почтовые марки с обнаженными телами в жанре "ню". Первый выпуск украсили работы Тараса Шевченко "Одалиска".

А в День рождения Тараса Шевченко, 9 марта, персонажи Marvel "заговорили" словами из его стихов.