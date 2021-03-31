Чем известна депутат Рады Анна Колесник, желающая "свалить из этой страны"

Нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник, которая собирается "валить из страны", не была замечена ни в одном скандале ранее, и до своего депутатства работала экспертом в научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Харькова.

"Телеграф" собрал все, что известно об оскандалившейся нардепке.

Колесник 25 лет и у нее уже два высших образования. Он окончила юридический факультет Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого по специальности "Международное право" и получила образование экономиста в Харьковском национальном университете имени Каразина. После окончания ВУЗов она работала судебным экспертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.

По собственному желанию Колесник выдвигалась на пост государственного эксперта по вопросам взаимодействия с регионами Украины в Секретариате Кабмина. На данный момент она является членом Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Что касается личной жизни, то Колесник ее не афиширует, но известно, что она не замужем.

Ранее "Телеграф" собирал досье на судью КСУ Александра Касминина, которого президент Владимир Зеленский лишил должности судьи вместе с отстраненным от должности главой КСУ Александром Тупицким.