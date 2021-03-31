"Слуга народа" Колесник попыталась оправдаться за фразу "пора валить из этой страны", но сделала только хуже

Нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник, которая недавно высказала намерение "валить из страны" попыталась оправдаться за свою переписку в Раде, но ей не поверили.

О том, что на самом деле нардеп имела в виду под этим выражением, она написала на своей странице Facebook.

"Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, мол, хочу покинуть страну. На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем. Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый", - написала она.

По словам Колесник, ей очень жаль, что журналистов интересуют только скандалы, а не "работа в комитете и вне стен парламента".

"И очень обидно, что именно так СМИ растолковали мои слова", - отметила Колесник, добавив, что любит Украину.

В сети тут же стали обсуждать слова Колесник.

Позже нардеп удалила пост из Facebook.

Ранее "Телеграф" составил досье на Анну Колесник.