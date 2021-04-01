"За Украину никто воевать не будет": эксперт объяснил, чем Запад может помочь Украине в борьбе с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном обострившуюся ситуацию на востоке нашей страны. Последний выразил обеспокоенность в связи с осложнением ситуации. Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассказал "Телеграфу", может ли "обеспокоенность" коллективного Запада вылиться в некие более практичные вещи в отношении России, расшатывающей Украину.

"За Украину никто воевать не будет. Об этом как европейские страны, так и США заявляли уже не раз. Свои территориальные проблемы Украина должна решать сама. Единственное, чем могут помочь западные партнеры, это сдерживанием России с помощью постоянного переговорного процесса и санкций, – поясняет Виктор Савинов. – Учитывая, что в данный момент происходит очередная волна эскалации, Украина обращается к своим партнерам, чтобы те выступили в качестве посредника. Ведь прямые контакты с Кремлем у официального Киева в последнее время практически отсутствуют".

По мнению эксперта, на сегодняшний день страны Запада делают даже больше, чем можно было ожидать.

"Они оказывают Украине дипломатическую, технологическую, финансовую и военную (поставки вооружения, обучение) поддержку. Однако в случае разгорания конфликта, Украина будет вынуждена сама решать свои проблемы. По мнению западных военных экспертов, у Украины достаточно сил и средств, чтобы отразить нападение России. Впрочем, это нападение является скорее формой невроза украинского руководства, нежели чем-то вероятным, – отмечает Виктор Савинов. – Западные дипломаты не верят, что Россия пойдет на открытое столкновение с Украиной. Для этого у нее нет мотивов, но есть много сдерживающих факторов. Россия и так страна-изгой. Зачем ей осложнять свои отношения практически со всем миром, еще и расходуя ресурсы на военные действия с непонятно целью. Фактические хороня "Северный поток-2" и другие важные для нее проекты, нарываясь на новые санкции. Всё это ради того, чтобы захватить руины украинской промышленности? Нет смысла. Нет мотива".

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