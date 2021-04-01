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"За Украину никто воевать не будет": эксперт объяснил, чем Запад может помочь Украине в борьбе с РФ

"За Украину никто воевать не будет": эксперт объяснил, чем Запад может помочь Украине в борьбе с РФ
Обновлено 12:47 Сегодня Телеграф

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном обострившуюся ситуацию на востоке нашей страны. Последний выразил обеспокоенность в связи с осложнением ситуации. Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассказал "Телеграфу", может ли "обеспокоенность" коллективного Запада вылиться в некие более практичные вещи в отношении России, расшатывающей Украину.

"За Украину никто воевать не будет. Об этом как европейские страны, так и США заявляли уже не раз. Свои территориальные проблемы Украина должна решать сама. Единственное, чем могут помочь западные партнеры, это сдерживанием России с помощью постоянного переговорного процесса и санкций, – поясняет Виктор Савинов. – Учитывая, что в данный момент происходит очередная волна эскалации, Украина обращается к своим партнерам, чтобы те выступили в качестве посредника. Ведь прямые контакты с Кремлем у официального Киева в последнее время практически отсутствуют".

По мнению эксперта, на сегодняшний день страны Запада делают даже больше, чем можно было ожидать.

"Они оказывают Украине дипломатическую, технологическую, финансовую и военную (поставки вооружения, обучение) поддержку. Однако в случае разгорания конфликта, Украина будет вынуждена сама решать свои проблемы. По мнению западных военных экспертов, у Украины достаточно сил и средств, чтобы отразить нападение России. Впрочем, это нападение является скорее формой невроза украинского руководства, нежели чем-то вероятным, – отмечает Виктор Савинов. – Западные дипломаты не верят, что Россия пойдет на открытое столкновение с Украиной. Для этого у нее нет мотивов, но есть много сдерживающих факторов. Россия и так страна-изгой. Зачем ей осложнять свои отношения практически со всем миром, еще и расходуя ресурсы на военные действия с непонятно целью. Фактические хороня "Северный поток-2" и другие важные для нее проекты, нарываясь на новые санкции. Всё это ради того, чтобы захватить руины украинской промышленности? Нет смысла. Нет мотива".

Почему РФ пошла на обострение на Донбассе "Телеграфу" рассказал директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, Евросоюз, агрессия РФ, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен.
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