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Масштабнейшая эскалация последних лет: Россия активно "призывает" украинцев в Крыму и на Донбассе

Масштабнейшая эскалация последних лет: Россия активно "призывает" украинцев в Крыму и на Донбассе
10:16 Сегодня Телеграф

В Министерстве иностранных дел Украины назвали происходящую эскалацию военных действий на Донбассе самой "системной и масштабной за последние годы".

Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД Украины.

"Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия", - говорится в нем.

По заверению ведомства, Москва должна прекратить военное нагнетание и немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня.

Кроме того, в МИД выступили против призыва крымчан в ряды российской армии.

"Системно нарушения норм международного гуманитарного права, в частности положения Четвертой Женевской конвенции 1949 года российская оккупационная администрация осуществляет призыв к своим Вооруженных Сил и на временно оккупированной территории Украины", - добавляют в МИД.

Украинские дипломаты уточнили, что с 2015 года российские оккупанты в Крыму уже провели 12 призывных кампаний, незаконно призвав около 28 тысяч человек, а 1 апреля 2021 года началась очередная призывная кампания.

Отметим, что на территории оккупированного Донбасса боевики группировок "ДНР" и "ЛНР" также организовали призывную кампанию.

Призыв

В частности, луганские боевики планируют призвать в ряды своей "армии" 200 жителей неподконтрольной Украине территории Луганской области.

призыв

Подробнее об эскалации конфликта на Донбассе, читайте в материале "Телеграфа": Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Крым, Донбасс, МИД Украины, Призыв, Война на Донбассе.
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