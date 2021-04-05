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Зеленский обсудил с премьером Британии новые угрозы со стороны России: первые детали

Зеленский обсудил с премьером Британии новые угрозы со стороны России: первые детали
Обновлено 22:10 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Катаре, обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном обострение ситуации на Донбассе. 

Об этом он сообщил у себя в Твиттер. 

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе", - написал Зеленский. 

Он сообщил, что поблагодарил власти Британии за неизменную поддержку.

"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония, - ред.)", - написал Зеленский и добавил, что получение Плана действий по членству в НАТО является первостепенным приоритетом для Украины. 

В НАТО заговорили на украинском языке

В пресс-службе Офиса президента добавили, что Зеленский проинформировал Джонсона о наращивании Россией военного контингента на границе с Украиной, а также о ее попытках сорвать выполнение Минских соглашений. 

Вместе с тем, он призвал Британию и других членов НАТО увеличить присутствие в Черном море и усилить санкционное давление на РФ. 

Отмечается, что главы стран скоординировали общие действия относительно реализации евроатлантического курса Украины и обсудили график двухсторонних встреч в 2021 году. 

"Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года", - сказано в сообщении. 

Как сообщалось ранее, летом этого года, на базе одного из учебных центров ВСУ пройдут совместные украинско-британские учения "Cossack mace - 2021".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский.
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