Зеленский обсудил с премьером Британии новые угрозы со стороны России: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Катаре, обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном обострение ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил у себя в Твиттер.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе", - написал Зеленский.

Он сообщил, что поблагодарил власти Британии за неизменную поддержку.

"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония, - ред.)", - написал Зеленский и добавил, что получение Плана действий по членству в НАТО является первостепенным приоритетом для Украины.

Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам @NATO і всій Європі. Подякував у розмові @BorisJohnson за незмінну підтримку. Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни G7. ПДЧ від НАТО є першочерговим пріоритетом pic.twitter.com/INjDfqbGJZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021

В пресс-службе Офиса президента добавили, что Зеленский проинформировал Джонсона о наращивании Россией военного контингента на границе с Украиной, а также о ее попытках сорвать выполнение Минских соглашений.

Вместе с тем, он призвал Британию и других членов НАТО увеличить присутствие в Черном море и усилить санкционное давление на РФ.

Отмечается, что главы стран скоординировали общие действия относительно реализации евроатлантического курса Украины и обсудили график двухсторонних встреч в 2021 году.

"Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, летом этого года, на базе одного из учебных центров ВСУ пройдут совместные украинско-британские учения "Cossack mace - 2021".