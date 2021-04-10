В России назвали два условия, которые заставят Путина отказаться от войны с Украиной

Президент РФ Владимир Путин может отказаться от войны с Украиной если США и Европа дадут понять, что готовы защищать украинцев и, что него это кончиться делегитимизацией.

Такое мнение 10 апреля озвучила политический обозреватель "Новой Газеты" Юлия Латынина.

По ее словам есть два фактора, которые могут повлиять на решение главы Кремля:

Первым фактором есть то, что США и Европа покажут РФ, что военные действия кончаться делегитимизацией власти России. Тоесть Запад перестанет признавать Путина, как безальтернативного главу РФ со всеми последствиями для элиты России.

Вторым ключевым моментом будет то, что Запад покажет Путину, что готов защищать Украину, а не остановить войну. Без каких-то "Минских соглашений" и подобного. "Война будет означать войну", - отметила политический обозреватель, добавив, что не будет никаких санкций и переговоров, а будет военная помощь армии Украины.

Напомним, что ранее генерал-лейтенант ВСУ рассказал, почему Путин нарастил военную мощь у границ с Украиной.