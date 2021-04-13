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"Победа" в войне не будет иметь значения": Путину и России предрекли конец

"Победа" в войне не будет иметь значения": Путину и России предрекли конец
16:23 Сегодня Телеграф

Американо-российский историк и публицист Юрий Фельштинский в интервью изданию "Гордон" ответил на вопрос, интересующий весь мир: рискнет ли президент РФ Владимир Путин сейчас развязать большую войну.

По мнению эксперта, за семь лет войны на Донбассе наше государство стало сильнее как в военном, так и в политическом отношении. Так что сегодня "ситуация выглядит менее благоприятной для Путина, чем в 2014 году". 

"Начало и конец военных действий, увы, прерогатива Путина, - говорит Юрий Фельштинский. - Я не знаю, все ли происходящее очередной блеф (что является любимой тактикой картежника Путина) или подготовка к реальной войне. Единственное, что знаю: если он пойдет на эту войну, это будет концом РФ и режима Путина. И не имеет значения, "победит" ли российская армия на поле боя или потерпит поражение".

Историк убежден в том, что ситуация в РФ стабильна, пока они не развяжут войну. Мол, любые военные действия такого масштаба, начатые Россией, могут стать началом третьей мировой войны. А это, в свою очередь, приведет к краху Российской Федерации и самого Путина. 

Что же касается оккупированного Донбасса, эксперт считает эти территории потерянными для Украины. Как в свое время и Крым, а также Абхазию и Приднестровье. 

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский, проживающий в США, рассказал о  возможном сценарии открытого вторжения России в Украину. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Война, Владимир Путин, Юрий Фельштинский.
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