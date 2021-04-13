"Агрессор на пороге, а они…": фото нардепа в Раде возмутило украинцев

Одного из народных депутатов засняли за необычным занятием в здании парламента. Даже во время голосования он играл в шахматы.

Соответствующим снимком поделился фотограф Ян Доброносов.

"Хотел посмотреть партию. Но после того как оба игрока вывели сразу тяжелые фигуры, прекратил. Уровень слабоват", - написал он.

Фотограф не стал разглашать имя нардепа, а украинцев же хобби народного избранника в восторг не привело.

Как сообщалось ранее, 31 марта журналисты засняли народного депутата от "Слуги народа", когда та во время выступления генерала ВСУ Руслана Хомчака о стягивании войск РФ к границам Украины, написала сообщение, что "пора валить из этой страны".