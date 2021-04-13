Скачать
Вторник, 13.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зеленский решил убить ОАСК Вовка - насколько это законно?
Зеленский решил убить ОАСК Вовка - насколько это законно?
"Победа" в войне не будет иметь значения": Путину и России предрекли конец
"Победа" в войне не будет иметь значения": Путину и России предрекли конец
Против Казанского завели "уголовное дело": стало известно о новой провокации на переговорах ТКГ
Против Казанского завели "уголовное дело": стало известно о новой провокации на переговорах ТКГ
Шойгу рассказал, сколько военных Россия перебросила к границам
Шойгу рассказал, сколько военных Россия перебросила к границам

"Агрессор на пороге, а они…": фото нардепа в Раде возмутило украинцев

"Агрессор на пороге, а они…": фото нардепа в Раде возмутило украинцев
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Фото: ВРУ

Одного из народных депутатов засняли за необычным занятием в здании парламента. Даже во время голосования он играл в шахматы. 

Соответствующим снимком поделился фотограф Ян Доброносов. 

"Хотел посмотреть партию. Но после того как оба игрока вывели сразу тяжелые фигуры, прекратил. Уровень слабоват", - написал он. 

Фотограф не стал разглашать имя нардепа, а украинцев же хобби народного избранника в восторг не привело. 

Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)

Как сообщалось ранее, 31 марта журналисты засняли народного депутата от "Слуги народа", когда та во время выступления генерала ВСУ Руслана Хомчака о стягивании войск РФ к границам Украины, написала сообщение, что "пора валить из этой страны".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 312

Все по теме:

Верховная Рада, Шахматы, Ян Доброносов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перепутала шокер и пистолет: появилось видео убийства чернокожего, поднявшего новые протесты в США
02 Россия может завершить оккупацию Донбасса уже в конце апреля: появился прогноз
03 Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
04 Тело третьего погибшего искали 19 часов: детали трагедии на Ворскле под Полтавой
05 Украинская экономика может сделать "рывок десятилетия", но при одном условии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу
Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу
Россиянки быстро смылись, а нас угрожали убить: задержанная за голое фото в Дубае украинка рассказала об аресте
Россиянки быстро смылись, а нас угрожали убить: задержанная за голое фото в Дубае украинка рассказала об аресте
У Зеленского рассказали о судьбе судей ОАСК после его ликвидации
У Зеленского рассказали о судьбе судей ОАСК после его ликвидации
Эшелоны едут один за другим: Россия не прекращает переброску войск к границе с Украиной (видео)
Эшелоны едут один за другим: Россия не прекращает переброску войск к границе с Украиной (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь