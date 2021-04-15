У Зеленского рассказали, какие вопросы будут рассматривать на заседании СНБО 15 апреля

В Украине проведут очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны во главе с президентом Владимиром Зеленским во, во время которого рассмотрят ситуацию на Донбассе и в экономике страны.

Об этом 15 апреля сообщили на сайте президента.

Одним из главных вопросов будет касаться ситуации на востоке страны и будет рассмотрен в тайном режиме.

Также членами совета будет рассматриваться пакет санкций к организаторам и исполнителям контрабандных схем. В то же время, на заседании будут обсуждаться вопросы по безопасности экономики страны.

Одним среди таких вопросов является кибербезопасность. Также на рассмотрение будут внесены отдельные вопросы от президента.

Напомним, что на заседании 2 апреля решением СНБО применили санкции к "топ-десятке украинской контрабанды". Со слов Зеленского, данные граждане якобы устраивали экономический терроризм против страны, нанеся убытков экономике в 300 млрд гривен.