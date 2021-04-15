Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за России: что это значит

На фоне введения нового пакета санкций в четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации из-за вредоносной деятельности России.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Я определил, что указанная вредная внешняя деятельность Правительства Российской Федерации - в частности, попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах", - отметил Байден.

В том числе Байден припомнил президенту РФ Владимиру Путину о вредоносных кибератаках против США, которые тоже стали причиной ведения ЧС на территории Соединенных Штатов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России пригрозили США из-за новых санкций Байдена.