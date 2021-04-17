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"На чужие проливы нечего рот разевать": в России нагло ответили на претензии НАТО в Черном море

"На чужие проливы нечего рот разевать": в России нагло ответили на претензии НАТО в Черном море
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф

В НАТО и США выразили протест по поводу "военных учений" России, в связи с чем проплыв суден в части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива будет запрещен до октября, начиная со следующей недели.

Об этом пишет Yahoo.

"Продолжающаяся милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей является еще одной угрозой независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе", - заявила пресс-секретарь главы НАТО Йенс Столтенберг.

В свою очередь, представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что Россия оправдывает планы по блокированию Черного моря до октября тем, что она, якобы готовит военные учения, но на самом деле, это прикрытие для полномасштабной дестабилизации ситуации в Украине.

В России не стали сдерживать эмоций и по-хамски ответили на вполне закономерные требования Альянса и США.

"Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить? Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать", - заявил депутат Госдумы Руслан Бельбек.

Как сообщал "Телеграф", ранее в МИД Украины блокировку Керченского пролива назвали узурпацией.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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НАТО, Россия, Черное море, Керченский пролив.
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