Гончаренко порадовал российских пропагандистов, устроив скандал в ПАСЕ (видео)

Сегодня, 20 апреля, в Парламентской ассамблее Совета Европы произошел инцидент с украинским нардепом. Во время своего выступления Алексей Гончаренко попытался показать флаг Украины, привезенный с Донбасса, однако президент ПАСЕ Рик Дамс не позволил этого сделать.

Перепалка произошла во время дебатов о стратегических приоритетах Совета Европы. Гончаренко заявил, что среди них должно быть сохранение суверенитета и территориальной целостности государств, которую в отношении Украины сейчас нарушает агрессивная Россия. Во время своей речи нардеп развернул украинский флаг, привезенный с войны. В ответ Рик Дамс прервал Гончаренко, пригрозив дисциплинарными санкциями, и с помощью стюартов не дал продемонстрировать украинский символ. После этого нардеп ВРУ самовольно покинул зал заседаний.

Отметим, что инцидент уже подхватили российские СМИ, заявив, что украинца "отчитали" и "выгнали из ПАСЕ под аплодисменты".

Гончаренко неоднократно становился героем новостей после своих эпатажных выходок. Так, в 2019-м народный депутат появился в эфире ток-шоу в образе Чарли Чаплина после заявления Владимира Зеленского об участии в президентских выборах. А в 2016 году, также выступая на сессии ПАСЕ, делегат от Украины сказал, что президент РФ Владимир Путин в чем-то превзошел диктатора Германии Адольфа Гитлера.

Напомним, вчера в Сети обсуждали скандальную вечеринку нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, которую он устроил для своей жены Аллы Барановской.