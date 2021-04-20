Трамп признался, как на самом деле относился к Путину (видео)

Экс-президент США Дональд Трамп в свежем интервью для Fox News рассказал, какие на самом деле отношения были между ним и главой РФ Владимиром Путиным.

Так, Трамп признался, что они прекрасно ладили и даже симпатизировали друг другу.

"Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему. И это хорошо, а не плохо", — заявил Трамп.

Причем, у данной "симпатии" президентов, по словам Трампа, были свои плюсы. Дескать, это помогало укрепить отношения между США и Россией, а также заключать выгодные сделки.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, где любит отдыхать его шеф Владимир Путин.