РФ ничего не нарушает: в Москве ответили на предложение "слуг народа" о разрыве дипотношений

В России отреагировали на предложение нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения Украины и РФ.

Призыв парламентария в Кремле назвали "попыткой найти внешнего врага и прикрыть свои неудачи". Об этом заявил член комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.

Чиновник говорит, что отнюдь не Москва, а Киев виновен в непростой ситуации на Донбассе. В пример Туров привел обстрелы мирных объектов, которые якобы осуществляет ВСУ. Также он заявил, что "РФ не нарушает никакие международные договоры".

"Вооруженные силы находятся на нашей территории", — в качестве аргумента сказал Туров.

Напомним, на фоне масштабной переброски российской техники и военного контингента к границам Украины на данный момент в приграничных районах находятся 47 батальонов РФ, еще около 10 батальонов стягиваются.