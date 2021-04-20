"Двойные стандарты": Гончаренко оправдался за сцену в ПАСЕ

Народный депутат Украины от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко объяснил, почему устроил перформанс с украинским флагом во время заседания ПАСЕ.

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

"Я рассматриваю это, как образец двойных стандартов", - отметил он.

Гончаренко рассказал, как накануне делегация от Армении открыто демонстрировала фотографии убитых солдат, а российская делегация включалась под двуглавым орлом и никто не сделал им замечаний.

Также он отметил, что в рассмотренном докладе о стратегических приоритетах Совета Европы не было ни слова о необходимости сохранения территориальной целостности страны-члена СЕ, ни о необходимости мирного решения конфликтов.

"Европейцам проще закрыть глаза и сделать вид, что нет войны, нет ничего. Но она есть, нас убивают, и мы не можем об этом молчать", - отметил Гончаренко.

Нардеп убежден, что украинская сторона добьется разъяснений и установления четких правил относительно демонстрации символики стран и других вещей.

"Но нельзя, чтобы одним было можно, другим нельзя. Это выглядит как предубеждение", - сказал Гончаренко, добавив, что он "донес мнение".

Как сообщалось ранее, во время своего выступления в ПАСЕ Гончаренко попытался показать флаг Украины, привезенный с Донбасса, однако президент организации Рик Дамс не позволил этого сделать.