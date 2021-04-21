После визита Зеленского Макрон захотел навестить Украину: названы сроки

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вариант посещения Украины. На такие мысли его натолкнула встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом журналистам УКРИНФОРМ рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Дипломат отметил, что про Украину не забыли при разработке проекта "Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений".

"Хотел бы заметить, что утечка информации о кластерах в прессу произошла не от Германии и Франции, а с российской стороны", - добавил Понсен

Он также заявил, что при встрече с Зеленским Макрон высказал желание приехать с визитом в Украину как только позволит эпидемическая ситуация. Это произойдет примерно в первом полугодии или летом текущего года.

Напомним, сразу после встречи с Зеленским Макрон выразил желание поговорить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Перед этим лидер французов объявил о поддержке суверенитета Украины и ее территориально целостности. Впрочем, как всегда, дальше разговоров со стороны Европы дело не продвинулось.