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Среда, 21.04.2021
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Зеленский собрался назначить своего судью КС

Зеленский собрался назначить своего судью КС
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины по своей квоте.

Об этом говорится в указе Зеленского №167/2021, опубликованном на сайте президента в среду, 21 апреля.

"Образовать для осуществления в порядке и сроки, определенные законом Украины "О Конституционном суде Украины", отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, конкурсную комиссию", - говорится в указе.

Зеленский также поставил задачу главе Офиса президента Андрею Ермаку внести в десятидневный срок предложения по персональному составу этйо комиссии.

Этим же указом он постановил признать утратившим силу указ президента Украины №306 от 4 октября 2017г о предыдущем составе такой конкурсной комиссии.

Как сообщалось, 12 апреля отстраненного от должности главу КСУ Александра Тупицкого не пустили на специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины, на котором будут рассмотрены вопросы об увольнении его с должности судьи КСУ, а также его коллеги,  Александра Касминина, который устроил в КСУ помощницей свою дочь.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Конституционный Суд, Судья, Владимир Зеленский, Конкурсная комиссия.
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