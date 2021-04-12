"Персона нон грата": Тупицкого не пустили на заседание в КСУ, созванное им же

Отстраненного от должности главу КСУ Александра Тупицкого не пустили на специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины (КСУ), на котором будут рассмотрены вопросы об увольнении его с должности судьи КСУ, а также его коллеги, Александра Касминина, который устроил в КСУ помощницей свою дочь.

Об этом сам Тупицкий заявил в эфире телеканала "Прямой".

"(Пришел – ред.) для дачи объяснений судьям для принятия решения. Мы можем пройти? Нет? Вы срываете тогда заседание", - заявил Тупицкий охране, пропустившей его в здание суда.

При этом охрана продолжала стоять на своем, несмотря на доводы Тупицкого про его же распоряжение и сообщения о заседании в прессе.

В итоге, охрана Тупицкого не пропустила на заседание, где он должен был дать объяснение из-за его отставки с должности судьи КСУ. Тупицкий уехал, заявив напоследок, что, если его не пускают, то он и дальше "остается судьей и главой КС".

Как сообщал "Телеграф", после отстранения Владимиром Зеленским от должности главы КСУ Александр Тупицкий полетел на отдых в Дубаи, который стал поводом для громкого скандала из-за своей стоимости. Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки. Также Тупицкого заметили на вечеринке организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы НАБУ вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. Отметим, что позже Тупицкий обратился в Верховный суд Украины с иском, в котором попытался оспорить указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности. Но Окружной админсуд Киева (ОАСК) отклонил иск Тупицкого. А 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.