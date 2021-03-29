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Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)

Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
18:41 Сегодня Телеграф

В понедельник, 12 апреля, состоится специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины (КСУ), на котором будут рассмотрены вопросы об увольнении с  должности судий КСУ – Александра Тупицкого и Александра Касминина, который устроил в КСУ помощницей свою дочь.

О том, что заседание состоится в указанный день, говорится на официальной странице КСУ в Facebook.

Отметим, что под распоряжением о созыве спецзаседания стоит фамилия Тупицкого.

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В сети тут же стали обсуждать момент, имеет ли право Тупицкий на созыв этого заседания, учитывая указ Зеленского или нет.

"Вот я бы это не регистрировал, потому Тупицкий отстранен по закону, который не был еще предметом конституционной проверки", "Судьи, согласно Конституции, сами будут решать", "У него завершился вчера срок отстранения. Зеленский его продолжал с 28 февраля только на один месяц. Поэтому все законно", - рассуждают в сети.

Тупицкий спецзаседание 12 апреля

Как сообщал "Телеграф", после отстранения Владимиром Зеленским от должности главы КСУ Александр Тупицкий полетел на отдых в Дубаи, который стал поводом для громкого скандала из-за своей стоимости. Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки. Также Тупицкого заметили на вечеринке организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы НАБУ вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. Отметим, что позже Тупицкий обратился в Верховный суд Украины с иском, в котором попытался оспорить указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности. Но Окружной админсуд Киева (ОАСК) отклонил иск Тупицкого. А 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 178

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КСУ, Владимир Зеленский, Указы, Александр Тупицкий, спецзаседания.
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