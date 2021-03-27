Скачать
Суббота, 27.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный
Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный
Перемирие - это не мир, война на Донбассе продлится до тех пор, пока одна из сторон не сдастся, - военный обозреватель
Перемирие - это не мир, война на Донбассе продлится до тех пор, пока одна из сторон не сдастся, - военный обозреватель
"Мы ежедневно мониторим информацию о здоровье сотрудников компании", – Сергей Скрипников, заместитель генерального директора Vodafone Украина
"Мы ежедневно мониторим информацию о здоровье сотрудников компании", – Сергей Скрипников, заместитель генерального директора Vodafone Украина
Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 27 марта
Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 27 марта

Зеленский нашел способ уволить Тупицкого из КСУ: насколько это законно и какие будут последствия

Зеленский нашел способ уволить Тупицкого из КСУ: насколько это законно и какие будут последствия
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф

В субботу, 27 марта, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Повод - "отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

«Телеграф» разбирался с экспертами, насколько законные такие действия, как могут события вокруг КСУ развиваться дальше, а также - есть ли вероятность, что через какое-то время многие решения нынешней власти будут оспорены.

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко напоминает, что прецеденты таких действий уже были (в частности, во время политического кризиса в 2007 г.). Но в правовом смысле, по его мнению, ситуация неоднозначная.

«Тупицкий наверняка будет оспаривать такое решение. Но, как я понимаю, президент Зеленский выполняет санкционное решение Совета нацбезопасности и обороны об отмене ряда указов президента Януковича. Поэтому многое будет зависеть от решений Верховного суда Украины относительно законности ряда санкционных решений СНБО», - поясняет Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко

По его мнению, возможен вариант, когда Верховный суд рекомендует решить этот вопрос в традиционном правовом порядке.

«Судебный спор по этому вопросу может затянуться, а через год уже закончатся полномочия Тупицкого. Именно в этом смысл принятого решения», - считает политолог.

Глава КСУ после отстранения пошел разбираться с указом Зеленского в Верховный суд

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков предупреждает: «Подобный указ – это бомба под правовой системой страны. Потому что он разрушает непрерывность правого поля. Одновременно с ним надо отменять все другие решения, базирующиеся на решениях КСУ, в составе которого находились Александр Тупицкий и Александр Касминин. Например, указ о проведении досрочных парламентских выборов. И далее отменять все законы, которые приняты нынешней Верховной Радой и срочно объявлять перевыборы».

Александр Кочетков

Александр Кочетков согласен с тем, что недобросовестных чиновников увольнять надо, как надо бороться, например, с тараканами.

«Но мы же не поджигаем дом, чтобы избавиться от тараканов? В любом случае, для увольнения кого угодно необходима убедительная аргументация, а также четкая фиксация того, какие решения и почему отменяются одновременно с таким указом, а какие и почему остаются действующими. Если юридические советники Владимира Зеленского не способны ему это обеспечить, то заодно с судьями КСУ надо выпускать и указ об отмене назначений таких чиновников из окружения президента», - резюмирует аналитик.

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец критикует решение Зеленского об отмене указа Януковича.

«С юридической точки зрения этот указ Зеленского не должен иметь никаких последствий, - уверяет эксперт. - Законом о КСУ предусмотрены четкие и конституционные основания для увольнения судей этого органа. Уволить их можно 2/3 голосов от конституционного состава самого КСУ, а основаниями для увольнения являются: неспособность судьи выполнять обязанности по состоянию здоровья; совершение существенного дисциплинарного поступка; нарушение требований не совмещать должности судьи КСУ с другими видами деятельности; грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, которые несовместимо со статусом судьи КСУ; отставка по собственному желанию. Кроме того, полномочия судьи КСУ прекращаются при истечении срока его полномочий; достижении судьей 70 лет; выходе судьи из гражданства Украины/получении гражданства другой страны; признании судьи безвестно пропавшим, умершим, недееспособным или ограничено дееспособным; вступлении в силу обвинительного приговора против судьи за преступление».

Ростислав Кравец

Ростислав Кравец считает, что подобные действия Зеленского свидетельствуют о попытке полной узурпации власти в Украине, отходу от демократических и правовых принципов построения государства.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, эксперт отмечает: «Вероятно, с помощью Управления госохраны, отстраненных незаконным указом судей не будут пропускать в здание КСУ. Хоть по закону эти судьи не должны считаться уволенными. Но исходя из того, что Зеленский решил действовать вне правового поля, он, вероятнее всего, заведет в КСУ своих людей. Таким темпами он может своими указами вообще отменить КСУ, парламент, а то и Конституцию».

По мнению Ростислава Кравца, если Украина сможет вернуться в правовое поле, скорее всего, после смены власти, многие указы Зеленского, включая связанные с решениями СНБО, будут отменены, а лицо, которое их издавало, может быть привлечено к ответственности.

Политтехнолог Олег Постернак ранее рассказал «Телеграфу», что СНБО во время президентства Зеленского превратился в мощный орган для политической борьбы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 2,069

Все по теме:

КСУ, Суды, Владимир Зеленский, Александр Тупицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный
02 МИД РФ отреагировал на санкции Украины против российских СМИ
03 В Польше вратарь совершил неповторимый сейв (видео)
04 Во Львове внезапно умерла депутат - вдова погибшего бойца АТО: сиротами остались двое детей
05 Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе: Зеленский консультируется с лидерами "нормандской четверки"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После обстрела под Шумами боевики &quot;ДНР&quot; проигнорировали запросы на тишину и продолжили обстрелы
После обстрела под Шумами боевики "ДНР" проигнорировали запросы на тишину и продолжили обстрелы
Зеленский нашел способ уволить Тупицкого из КСУ: насколько это законно и какие будут последствия
Зеленский нашел способ уволить Тупицкого из КСУ: насколько это законно и какие будут последствия
Хуже всего в Киеве и на Львовщине: ситуация с коронавирусом в областях 27 марта
Хуже всего в Киеве и на Львовщине: ситуация с коронавирусом в областях 27 марта
Оля Фреймут показала свои роскошные хоромы (видео)
Оля Фреймут показала свои роскошные хоромы (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь