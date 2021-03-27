Зеленский нашел способ уволить Тупицкого из КСУ: насколько это законно и какие будут последствия

В субботу, 27 марта, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Повод - "отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

«Телеграф» разбирался с экспертами, насколько законные такие действия, как могут события вокруг КСУ развиваться дальше, а также - есть ли вероятность, что через какое-то время многие решения нынешней власти будут оспорены.

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко напоминает, что прецеденты таких действий уже были (в частности, во время политического кризиса в 2007 г.). Но в правовом смысле, по его мнению, ситуация неоднозначная.

«Тупицкий наверняка будет оспаривать такое решение. Но, как я понимаю, президент Зеленский выполняет санкционное решение Совета нацбезопасности и обороны об отмене ряда указов президента Януковича. Поэтому многое будет зависеть от решений Верховного суда Украины относительно законности ряда санкционных решений СНБО», - поясняет Владимир Фесенко.

По его мнению, возможен вариант, когда Верховный суд рекомендует решить этот вопрос в традиционном правовом порядке.

«Судебный спор по этому вопросу может затянуться, а через год уже закончатся полномочия Тупицкого. Именно в этом смысл принятого решения», - считает политолог.

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков предупреждает: «Подобный указ – это бомба под правовой системой страны. Потому что он разрушает непрерывность правого поля. Одновременно с ним надо отменять все другие решения, базирующиеся на решениях КСУ, в составе которого находились Александр Тупицкий и Александр Касминин. Например, указ о проведении досрочных парламентских выборов. И далее отменять все законы, которые приняты нынешней Верховной Радой и срочно объявлять перевыборы».

Александр Кочетков согласен с тем, что недобросовестных чиновников увольнять надо, как надо бороться, например, с тараканами.

«Но мы же не поджигаем дом, чтобы избавиться от тараканов? В любом случае, для увольнения кого угодно необходима убедительная аргументация, а также четкая фиксация того, какие решения и почему отменяются одновременно с таким указом, а какие и почему остаются действующими. Если юридические советники Владимира Зеленского не способны ему это обеспечить, то заодно с судьями КСУ надо выпускать и указ об отмене назначений таких чиновников из окружения президента», - резюмирует аналитик.

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец критикует решение Зеленского об отмене указа Януковича.

«С юридической точки зрения этот указ Зеленского не должен иметь никаких последствий, - уверяет эксперт. - Законом о КСУ предусмотрены четкие и конституционные основания для увольнения судей этого органа. Уволить их можно 2/3 голосов от конституционного состава самого КСУ, а основаниями для увольнения являются: неспособность судьи выполнять обязанности по состоянию здоровья; совершение существенного дисциплинарного поступка; нарушение требований не совмещать должности судьи КСУ с другими видами деятельности; грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, которые несовместимо со статусом судьи КСУ; отставка по собственному желанию. Кроме того, полномочия судьи КСУ прекращаются при истечении срока его полномочий; достижении судьей 70 лет; выходе судьи из гражданства Украины/получении гражданства другой страны; признании судьи безвестно пропавшим, умершим, недееспособным или ограничено дееспособным; вступлении в силу обвинительного приговора против судьи за преступление».

Ростислав Кравец считает, что подобные действия Зеленского свидетельствуют о попытке полной узурпации власти в Украине, отходу от демократических и правовых принципов построения государства.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, эксперт отмечает: «Вероятно, с помощью Управления госохраны, отстраненных незаконным указом судей не будут пропускать в здание КСУ. Хоть по закону эти судьи не должны считаться уволенными. Но исходя из того, что Зеленский решил действовать вне правового поля, он, вероятнее всего, заведет в КСУ своих людей. Таким темпами он может своими указами вообще отменить КСУ, парламент, а то и Конституцию».

По мнению Ростислава Кравца, если Украина сможет вернуться в правовое поле, скорее всего, после смены власти, многие указы Зеленского, включая связанные с решениями СНБО, будут отменены, а лицо, которое их издавало, может быть привлечено к ответственности.

Политтехнолог Олег Постернак ранее рассказал «Телеграфу», что СНБО во время президентства Зеленского превратился в мощный орган для политической борьбы.