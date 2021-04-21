Погром на Банковой: суд отменил арест одному из участников

Апелляционный суд Киева в среду, 21 апреля, отменил меру пресечения в виде домашнего ареста активиста, председателя общественной организации "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного, подозреваемого в хулиганстве во время акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента Украины 20 марта.

Об этом сообщает Telegram-канал "Klymenko Time".

"Киевский Апелляционный суд отменил участнику погрома под ОП Роману Ратушному меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Печерский райсуд Киева отправил Ратушного под круглосуточный домашний арест 29 марта. Мера пресечения должна была действовать до 24 апреля.

Сам Ратушный на заседании суда тогда заявил об абсурдности инкриминируемых ему обвинений. По его словам все доказательства, имеющиеся у прокурора, это фото с Facebook, которое смонтировали к видео с акции, и написали, что человек в Балаклаве - это он.