Беспорядки на Банковой: суд отправил под домашний арест еще одного участника акции

Печерский районный суд Киева в понедельник, 29 марта, отправил под круглосуточный домашний арест до 24 апреля активиста, председателя общественной организации Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного, по подозрению в хулиганстве во время акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента Украины 20 марта.

Об этом сообщает в понедельник днем "hromadske".

"Ратушному инкриминируют то, что во время акции он поджег файер, бросил его в здание ОП, чем и повредил фасад. По данным следствия, он заранее принес с собой файер и действовал в группе. Ратушный отрицает инкриминируемые преступления, но подтвердил, что на акции был", - говорится в заметке.

О круглосуточном домашнем аресте просил прокурор, отмечавший риски того, что подозреваемый может скрываться от следствия, осуществлять давление на свидетелей, уничтожить видео и переписки, которые могут быть вещественными доказательствами по делу.

В ходе заседания прокуроры также показали снимок, по которому якобы идентифицировали Ратушного.

Защита Ратушного уже заявила, что будет обжаловать решение суда.

"Адвокат подозреваемого Евгения Закревская отмечала необоснованность рисков, а также отметила, что общественный центр ZMINA, который занимается мониторингом преследований активистов за общественную деятельность, включил Ратушного в список активистов, в отношении которых осуществляется преследование, поскольку он ведет борьбу за защиту Протасова Яра в столице от застройки", - говорится в заметке.

Сам Ратушный поддержал защитницу и заявил об абсурдности обвинений. По его словам все доказательства, имеющиеся у прокурора, фото с Facebook, которое смонтировали к видео с акции, и написали, что человек в Балаклаве - это он.

Голова ГО «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний прокоментував підозру в хуліганстві за участь в акції на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу президента pic.twitter.com/4ElATMDisp — hromadske (@HromadskeUA) March 29, 2021

Также он рассказал, что в случае удовлетворения ходатайства прокурора не сможет посещать работу, а также заседание по делам Майдана и Протасова Яра. Активист связывает подозрение со своей деятельностью по Протасовому Яру, а заказчиком преследования называет заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова.

"У меня не было оружия, не было заготовленных предметов, телесных повреждений я никому не наносил. Это определенно абсурд. Я убежден, что то, что мои персональные данные появились на видео Антона Геращенко - это дело рук Андрея Смирнова", - отметил Ратушный и добавил, что в ближайшее время подаст иск в суд о защите чести и достоинства.

Согласно информации, суд отправил Ратушного под круглосуточный домашний арест до 24 апреля.

Как сообщалось, во время акции под Офисом президента в поддержку активиста Сергея Стерненко 20 марта был задержан один из наиболее активных ее участников Влад Сорд (Стафийчук).

Позже в полиции назвали имена организаторов акции и выдвинули обвинения ряду лиц, которым инкриминируют групповое хулиганство. Несколько человек уже находятся под круглосуточным домашнем аресте.

23 марта суд в Киеве избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста за выбитое стекло входной двери в здание ОП.